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Сегодня, 05:00

Александр Шевченко — Якуб Меншик: смотреть матч мастерса в Шанхае онлайн

Александр Шевченко сыграет с Якубом Меншиком в третьем круге «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Шевченко.
Фото Reuters
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Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет с чехом Якубом Меншиком в третьем круге «мастерса» в Шанхае 7 октября. Ориентировочное время начала — после 05.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Шевченко — Меншик с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

23-летний Шевченко — 56-ая ракетка мира. 19-летний Меншик занимает 66-е место в рейтинге ATP.

На «тысячнике» в Китае казахстанский теннисист прошел по сетке Франсиско Черундоло и Рамкумара Раманатхана. Представитель Чехии был сильнее Андрея Рублева и Педро Мартинеса.

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Теннис
Александр Шевченко

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