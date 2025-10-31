Видео
31 октября, 00:38

Медведев сыграет со Зверевым в четвертьфинале «мастерса» в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокина в матче третьего круга турнира в Париже — 6:2, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 35 минут.

В четвертьфинале Зверев встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 15) — 6:2, 6:4

11

  • Кот-матрос

    Черемисин, а на Зверева поставишь?:laughing::laughing::laughing:

    31.10.2025

  • SuperDennis

    Это не ставка. Но Зверев очень мощно смотрелся против Фокины. Конечно за Даню буду болеть.

    31.10.2025

  • Sasha Zhuk

    Более того -с 29 сентября времени немного прошло )

    31.10.2025

  • Sasha Zhuk

    Пожуем увидим ,надеюсь ваша ставка не сыграет ,Зверев часто был клиентом Дани

    31.10.2025

  • f0rz

    В матче двух клиентов Медведева победил более заслуженный :rofl:

    31.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Посмотрим. Не торопись.

    31.10.2025

  • hant64

    Для российских болельщиков матч Синнер-Шелтон даже рядом не валялся с матчем Медведев - Зверев. Объективно.

    31.10.2025

  • SuperDennis

    Только что смотрел, как Саша разбирается с ... Сашей. Оба с русскими корнями, но какая же разница в классе (и в генах, если что!)! Немецкий русский по сравнению с испанским русским - просто машина!. Медведев не сдюжит четвертьфинал, это объективно!

    31.10.2025

  • Алехандрохорс

    И это будет самый интересный четвертьфинал после матча Синнер - Шелтон.)

    31.10.2025

    Теннис
    Александр Зверев (теннис)
    Даниил Медведев
