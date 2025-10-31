Медведев сыграет со Зверевым в четвертьфинале «мастерса» в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокина в матче третьего круга турнира в Париже — 6:2, 6:4. Игра продолжалась 1 час 35 минут. В четвертьфинале Зверев встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Александр Зверев (Германия, 3) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 15) — 6:2, 6:4

Кот-матрос Черемисин, а на Зверева поставишь?:laughing::laughing::laughing: 31.10.2025

SuperDennis Это не ставка. Но Зверев очень мощно смотрелся против Фокины. Конечно за Даню буду болеть. 31.10.2025

Sasha Zhuk Более того -с 29 сентября времени немного прошло ) 31.10.2025

Sasha Zhuk Пожуем увидим ,надеюсь ваша ставка не сыграет ,Зверев часто был клиентом Дани 31.10.2025

f0rz В матче двух клиентов Медведева победил более заслуженный :rofl: 31.10.2025

Футболист Сапогов Посмотрим. Не торопись. 31.10.2025

hant64 Для российских болельщиков матч Синнер-Шелтон даже рядом не валялся с матчем Медведев - Зверев. Объективно. 31.10.2025

SuperDennis Только что смотрел, как Саша разбирается с ... Сашей. Оба с русскими корнями, но какая же разница в классе (и в генах, если что!)! Немецкий русский по сравнению с испанским русским - просто машина!. Медведев не сдюжит четвертьфинал, это объективно! 31.10.2025