Медведев сыграет со Зверевым в четвертьфинале «мастерса» в Париже

31 октября, 00:38
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокина в матче третьего круга турнира в Париже — 6:2, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 35 минут.
В четвертьфинале Зверев встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 15) — 6:2, 6:4
Кот-матрос
Черемисин, а на Зверева поставишь?:laughing::laughing::laughing:
31.10.2025
SuperDennis
Это не ставка. Но Зверев очень мощно смотрелся против Фокины. Конечно за Даню буду болеть.
31.10.2025
Sasha Zhuk
Более того -с 29 сентября времени немного прошло )
31.10.2025
Sasha Zhuk
Пожуем увидим ,надеюсь ваша ставка не сыграет ,Зверев часто был клиентом Дани
31.10.2025
f0rz
В матче двух клиентов Медведева победил более заслуженный :rofl:
31.10.2025
Футболист Сапогов
Посмотрим. Не торопись.
31.10.2025
hant64
Для российских болельщиков матч Синнер-Шелтон даже рядом не валялся с матчем Медведев - Зверев. Объективно.
31.10.2025
SuperDennis
Только что смотрел, как Саша разбирается с ... Сашей. Оба с русскими корнями, но какая же разница в классе (и в генах, если что!)! Немецкий русский по сравнению с испанским русским - просто машина!. Медведев не сдюжит четвертьфинал, это объективно!
31.10.2025
Алехандрохорс
И это будет самый интересный четвертьфинал после матча Синнер - Шелтон.)
31.10.2025