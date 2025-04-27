Зверев обыграл Давидовича Фокину и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину в третьем круге турнира в Мадриде — 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:0).

Игра продолжалась 2 часа 47 минут.

На счету второй ракетки мира Зверева 11 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Давидович Фокина, занимающий 29-е место в рейтинге ATP, сделал 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7.

В следующем круге 28-летний немец встретится с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Франсиско Комесанья (Аргентина).