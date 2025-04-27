Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:22

Зверев обыграл Давидовича Фокину и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Сергей Ярошенко
Александр Зверев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину в третьем круге турнира в Мадриде — 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:0).

Игра продолжалась 2 часа 47 минут.

На счету второй ракетки мира Зверева 11 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Давидович Фокина, занимающий 29-е место в рейтинге ATP, сделал 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7.

В следующем круге 28-летний немец встретится с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Франсиско Комесанья (Аргентина).

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Читайте также
Народный артист РФ Гафаров умер в Уфе на 78-м году жизни
Орбан призвал ЕС прекратить «военный психоз» и встать на путь мира
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Пожар в банном комплексе в Москве локализован
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Популярное видео
Никишин все-таки подписал контракт / Интервью с Попугаевым
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя