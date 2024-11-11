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Сегодня, 21:15

Александр Зверев — Андрей Рублев: смотреть матч Итогового турнира ATP

Зверев и Рублев встретятся в матче Итогового турнира ATP
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Андрей Рублев и Александр Зверев из Германии встретятся в матче группового раунда Итогового турнира ATP в понедельник, 11 ноября. Начало игры — не ранее 22.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Зверев — Рублев с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Турнир с участием восьми лидеров чемпионской гонки ATP проходит в Турине на харде. Рублев и Зверев попали в группу с Карлосом Алькарасом и Каспером Руудом.

Рублев является девятой ракеткой мира, а Зверев — второй. В итоговом турнире ATP 2023 года Александр обыграл Андрея, оба теннисиста не вышли в плей-офф.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев

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