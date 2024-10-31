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Сегодня, 20:52

Зверев в трех сетах победил Филса и пробился в четвертьфинал «мастерса» в Париже

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3-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Артура Филса в третьем круге «мастерса» в Париже — 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Зверев 16 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6 заработанных. У Филса 9 эйсов, 6 двойных и 1 реализованный брейк из 5.

В четвертьфинале соревнований Зверев сыграет с греком Стефаном Циципасом (11-я ракетка мира).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Артур Филс (Франция) — 6:4, 3:6, 6:3

Александр Зверев (теннис)

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