Зверев победил Шелтона в матче Итогового турнира-2025

Немецкий теннисист Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в матче группового этапа Итогового турнира ATP-2025 — 6:3, 7:6 (8:6). 28-летний Зверев сделал 5 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его 23-летнего соперника 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 0). Турин (Италия) Турнир ATP Nitto ATP Finals Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Бьорна Борга Александр Зверев (Германия, 3) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 7:6 (8:6)

Черемисин57 Браво, Зверев! Ставил на американца, думал что молодость победит!! Но победил более опытный теннисист Зверев, правда этой победе поспособствовал сам понторез из США!!! Звереву осталось победить Феликса и он в полуфинале! Успеха ему в этом матче!! 10.11.2025

Каша из топора Что и где построил Даня, тебе не известно. А вот ты ведёшь деструктивную деятельность на этом сайте, а мог бы заняться чем-то более полезным. Ломать не строить. Между делом, деструктив почему-то не направлен против Зверева... 10.11.2025

_Mike N_ Рафа, в отличии от идиото из Монако Дани, живет на Родине - в Испании, где построил свою теннисную академию. Он много раз упоминал, что ему предлагали жительство в Монако, но он предпочел жить дома, платить налоги, зато в окружении родных и друзей, чего не скажешь о Дане, который не был в России лет 5 и ничего там не построил ! 10.11.2025

hant64 Эх, Беня, Беня - три сетбола, и все бездарно запорол. А там третий сет - и, как знать, потянул бы Зверев его? Играл-то Шелтон неплохо, но... 10.11.2025

capitan76 Идиото - это тот, кто брызгает желчью из-за "жителя Монако")) Это просто зависть)) Кстати, у Рафы "глистов" не наблюдал? 10.11.2025