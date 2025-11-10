Зверев победил Шелтона в матче Итогового турнира-2025

10 ноября, 00:24
Немецкий теннисист Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в матче группового этапа Итогового турнира ATP-2025 — 6:3, 7:6 (8:6).
28-летний Зверев сделал 5 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его 23-летнего соперника 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 0).
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Бьорна Борга
Александр Зверев (Германия, 3) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 7:6 (8:6)
Черемисин57
Браво, Зверев! Ставил на американца, думал что молодость победит!! Но победил более опытный теннисист Зверев, правда этой победе поспособствовал сам понторез из США!!! Звереву осталось победить Феликса и он в полуфинале! Успеха ему в этом матче!!
10.11.2025
Каша из топора
Что и где построил Даня, тебе не известно. А вот ты ведёшь деструктивную деятельность на этом сайте, а мог бы заняться чем-то более полезным. Ломать не строить. Между делом, деструктив почему-то не направлен против Зверева...
10.11.2025
_Mike N_
Рафа, в отличии от идиото из Монако Дани, живет на Родине - в Испании, где построил свою теннисную академию. Он много раз упоминал, что ему предлагали жительство в Монако, но он предпочел жить дома, платить налоги, зато в окружении родных и друзей, чего не скажешь о Дане, который не был в России лет 5 и ничего там не построил !
10.11.2025
hant64
Эх, Беня, Беня - три сетбола, и все бездарно запорол. А там третий сет - и, как знать, потянул бы Зверев его? Играл-то Шелтон неплохо, но...
10.11.2025
capitan76
Идиото - это тот, кто брызгает желчью из-за "жителя Монако")) Это просто зависть)) Кстати, у Рафы "глистов" не наблюдал?
10.11.2025
_Mike N_
А вэто время идиото из Монако Даня загорает у себя дома и борется с глистами перед новым сезоном !:laughing::laughing::laughing:
10.11.2025