Зверев обыграл Оже-Альяссима во втором круге турнира в Майами

24 марта, 03:44
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира ATP в Майами (США).
Во втором круге спортсмен обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:2, 6:4.
В третьем круге соперником Зверева станет победитель матча Дэниэел Эванс (Великобритания) — Кристофер Юбэнкс (США, 31).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:2, 6:4