Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:39

Зверев победил Руне и пробился в четвертьфинал «мастерса» в Монреале

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Немец Александр Зверев победил датчанина Хольгера Руне в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Монреале — 6:3, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 44 минуты.

4-я ракетка мира вышел в четвертьфинал «мастерса» в Канаде и сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который пробился в следующий этап после снятия норвежца Каспера Рууда.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Хольгер Руне (Дания, 13) — 6:3, 7:6 (7:5)

Александр Зверев (теннис)
Хольгер Руне
0
Читайте также
Гандболистки из Норвегии стали олимпийскими чемпионками в Париже
Близнюк рассказала, как помогла гимнасткам из КНР стать олимпийскими чемпионками в Париже
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера
Ассистентский рекорд 19-летнего Батракова и Дагестан, которому опять не дали пенальти. Что случилось в матче «Локомотив» - «Динамо» Махачкала
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Димитров проиграл Попырину в третьем круге «мастерса» в Монреале