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Сегодня, 15:00

Александр Зверев — Карлос Алькарас: смотреть матч Итогового турнира ATP

Зверев встретится с Алькарасом в матче Итогового турнира ATP
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Александр Зверев.
Фото Global Look Press
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Александр Зверев из Германии и Карлос Алькарас из Испании встретятся в матче Итогового турнира ATP в Турине (Италия) в пятницу, 15 ноября. Игра начнется не ранее 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Зверев — Алькарас с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

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В предыдущих матчах вторая ракетка мира Зверев, единолично лидирующий в своей группе, победил Андрея Рублева — 6:4, 6:4 и Каспера Рууда — 7:6 (7:3), 6:3. Алькарас, занимающий третье место в мировом рейтинге ATP, на фоне болезни уступил Рууду — 1:6, 5:7 и обыграл Рублева — 6:3, 7:6 (10:8).

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас

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