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Сегодня, 00:11

Зверев победил Рууда на Итоговом турнире ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл норвежца Каспера Рууда на Итоговом турнире ATP — 7:6 (7:3), 6:3.

Матч продолжался 1 час 28 минут. 27-летний немец 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт. На счету его соперника 3 подачи навылет, 0 двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта.

Зверев одержал вторую победу в двух играх и лидирует в группе B. Рууд с одной победой в двух матчах занимает 2-е место.

Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Джона Ньюкомба

Александр Зверев (Германия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 7:6 (7:3), 6:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Каспер Рууд

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