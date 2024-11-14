Зверев победил Рууда на Итоговом турнире ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл норвежца Каспера Рууда на Итоговом турнире ATP — 7:6 (7:3), 6:3.

Матч продолжался 1 час 28 минут. 27-летний немец 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт. На счету его соперника 3 подачи навылет, 0 двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта.

Зверев одержал вторую победу в двух играх и лидирует в группе B. Рууд с одной победой в двух матчах занимает 2-е место.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джона Ньюкомба

Александр Зверев (Германия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 7:6 (7:3), 6:3