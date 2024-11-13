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Сегодня, 21:15

Александр Зверев — Каспер Рууд: смотреть матч Итогового турнира ATP

Александр Зверев сыграет с Каспером Руудом в групповом этапе Итогового турнира ATP 2024
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Александр Зверев.
Фото Global Look Press
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Александр Зверев и Каспер Рууд сыграют в групповом раунде Итогового турнира ATP в среду, 13 ноября. Матч в Турине (Италия) начнется около 21:30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Зверев — Рууд с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Зверев — 2-я ракетка мира, 25-летний Рууд занимает 7-е место в мировом рейтинге.

Норвежец Рууд и немец Зверев играют в группе Джона Ньюкомба с россиянином Андреем Рублевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Рууд в стартовом матче на ATP Finals 2024 победил Алькараса, а Зверев — Рублева.

Александр Зверев (теннис)
Каспер Рууд

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