Зверев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме

Немец Александр Зверев победил португальца Нуну Боржеша в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:2, 7:5.

Матч длился 1 час 26 минут. Зверев за игру сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале 5-я ракетка мира встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:2, 7:5