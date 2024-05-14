Зверев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме

Сегодня, 18:23
Немец Александр Зверев победил португальца Нуну Боржеша в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:2, 7:5.
Матч длился 1 час 26 минут. Зверев за игру сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале 5-я ракетка мира встретится с американцем Тэйлором Фритцем.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:2, 7:5