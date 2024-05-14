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Сегодня, 18:23

Зверев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Немец Александр Зверев победил португальца Нуну Боржеша в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:2, 7:5.

Матч длился 1 час 26 минут. Зверев за игру сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале 5-я ракетка мира встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:2, 7:5

Теннис
Александр Зверев (теннис)
0
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