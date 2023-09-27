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Сегодня, 06:27

Зверев — Сафиуллину: «Если ты продолжишь так играть, то сможешь войти в топ-20»

Ана Горшкова
Корреспондент
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10-я ракетка мира Александр Зверев оценил игру российского теннисиста Романа Сафиуллина на прошедшем турнире в Чэнду.

В финале Сафиуллин проиграл немцу со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6. Счет в личных встречах стал 2-0 в пользу Зверева.

«Поздравляю Романа. Невероятная неделя и невероятный теннис. Мы много раз играли друг с другом на юниорских турнирах до 14 и до 18 лет. Приятно видеть, как мы оба выросли и как далеко продвинулись. Если ты продолжишь так играть, то сможешь войти в топ-20. Ты один из самых опасных игроков, с которыми я когда-либо встречался. На этой неделе я показывал отличный теннис и внезапно совершенно не понимал, что делать на протяжении полутора сетов», — сказал Зверев после матча.

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Зверев выиграл свой 21-й титул в карьере, восьмой — категории ATP 250 и второй в сезоне. 26-летний теннисист в 2023 году стал победителем Гамбурга. Для Сафиуллина финал в Чэнду был первым в карьере на уровне ATP.

По итогам турнира Зверев сохранит 10-е место в мировом рейтинге, а Сафиуллин поднимется с 55-й строчки на 41-ю.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Роман Сафиуллин
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