Зверев пробился в четвертьфинал «мастерса» в Цинциннати

Немец Александр Зверев обыграл испанца Пабло Карреньо-Буста в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Цинцннати — 7:5, 7:6 (8:6).

Матч длился 2 часа 5 минут.

Четвертая ракетка мира вышел в четвертьфинал «мастерса» и встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Фабиан Марожан (Венгрия).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 7:5, 7:6 (8:6)