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Сегодня, 21:32

Зверев пробился в четвертьфинал «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев обыграл испанца Пабло Карреньо-Буста в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Цинцннати — 7:5, 7:6 (8:6).

Матч длился 2 часа 5 минут.

Четвертая ракетка мира вышел в четвертьфинал «мастерса» и встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Фабиан Марожан (Венгрия).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 7:5, 7:6 (8:6)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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