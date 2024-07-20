Зверев вышел в финал турнира в Гамбурге

Сегодня, 19:32
Немец Александр Зверев победил испанца Педро Мартинеса Портеро в полуфинале турнира в Гамбурге — 6:2, 6:4.
Матч длился 1 час 25 минут. Зверев сделал за игру 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. У Мартинеса Портеро — 1 эйс и 3 двойные ошибки.
Зверев в 35-й раз вышел в финал турнира ATP. На его счету 22 победы.
В матче за трофей грунтового турнира в Гамбурге он сыграет с французом Артуром Филсом.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg Open
Призовой фонд 1 891 995 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Зверев (Германия, 1) — Педро Мартинес (Испания) — 6:2, 6:4