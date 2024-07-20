Зверев вышел в финал турнира в Гамбурге

Немец Александр Зверев победил испанца Педро Мартинеса Портеро в полуфинале турнира в Гамбурге — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 25 минут. Зверев сделал за игру 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. У Мартинеса Портеро — 1 эйс и 3 двойные ошибки.

Зверев в 35-й раз вышел в финал турнира ATP. На его счету 22 победы.

В матче за трофей грунтового турнира в Гамбурге он сыграет с французом Артуром Филсом.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 1 891 995 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 1) — Педро Мартинес (Испания) — 6:2, 6:4