Зверев — о Сафиуллине: «Он играет очень быстро, но ему иногда не хватает стабильности»

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с россиянином Романом Сафиуллиным в финале турнира в Чэнду.

«Я думаю, что на этом турнире он был одним из самых опасных игроков. Он играет очень быстро, бьет сильно по мячу, но ему, возможно, иногда не хватает стабильности. На этой неделе, очевидно, он играет очень хорошо, а когда он играет так, то является одним из самых опасных теннисистов», — приводит слова Зверева сайт ATP.

55-я ракетка мира Сафиуллин пробился в первый финал турнира ATP в карьере. Матч со Зверевым пройдет 26 сентября. Начало игры запланировано на 14.30 по московскому времени.