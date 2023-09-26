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Сегодня, 06:46

Зверев — о Сафиуллине: «Он играет очень быстро, но ему иногда не хватает стабильности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с россиянином Романом Сафиуллиным в финале турнира в Чэнду.

«Я думаю, что на этом турнире он был одним из самых опасных игроков. Он играет очень быстро, бьет сильно по мячу, но ему, возможно, иногда не хватает стабильности. На этой неделе, очевидно, он играет очень хорошо, а когда он играет так, то является одним из самых опасных теннисистов», — приводит слова Зверева сайт ATP.

Роман Сафиуллин. Триумф России в Китае: наши теннисисты сразу в двух финалах!

55-я ракетка мира Сафиуллин пробился в первый финал турнира ATP в карьере. Матч со Зверевым пройдет 26 сентября. Начало игры запланировано на 14.30 по московскому времени.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Роман Сафиуллин
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