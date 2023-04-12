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Сегодня, 06:51

Зверев о первом матче на грунте: «Надо было забыть о травме и вновь привыкнуть скользить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над Александром Бубликом (3:6, 6:2, 6:4) из Казахстана в первом круге Монте-Карло.

«Честно говоря, временами это был просто кошмар, он заставлял меня чувствовать себя ужасно. У него была отличная тактика, он не давал мне играть в свой теннис, навязывать ему свой ритм. Исход противостояния решили всего несколько очков.

Уже пару недель я тренируюсь на грунте, для меня это самое естественное покрытие. Обычно мне требуется пять-десять минут, чтобы привыкнуть, но в этот раз все иначе. Надо было забыть о травме и вновь привыкнуть скользить», — приводит слова Зверева ATP.

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло соперником Зверева станет Роберто Баутиста Агут из Испании.

 
Александр Зверев корчится от&nbsp;боли. Травма Зверева сделала Надаля финалистом, а Медведева — первой ракеткой

 

Теннис
Александр Бублик
Александр Зверев (теннис)
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