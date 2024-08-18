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Сегодня, 07:37

Зверев — о победе над Шелтоном: «Первые полтора сета я понятия не имел, что делаю»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Беном Шелтоном (3:6, 7:6 (7:3), 7:5) в четвертьфинале «мастерса» в Цинциннати.

«В ветреную погоду было очень сложно играть, когда у тебя нет никакого ритма, а когда кто-то подает так, как Бен, очень сложно попасть в игру. Первые полтора сета я понятия не имел, что делаю, так что я очень рад, что в конце концов мне удалось победить. В третьем сете дождь дважды прерывал матч, один раз при счете 3:4, другой раз при счете 4:5, причем оба раза я подавал на матч, — это нелегко. Ты хочешь быть в ритме, а это выводит тебя из зоны комфорта», — приводит слова Зверева сайт ATP.

В полуфинале турнира Зверев встретится с итальянцем Янником Синнером. Счет в личных встречах 4-1 в пользу немца.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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