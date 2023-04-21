Зверев: «Последние пару лет мне трудно справляться с давлением на турнирах в Германии»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свой вылет во втором круге домашнего турнира в Мюнхене. Он проиграл Кристоферу О'Коннеллу со счетом 6:7(2), 4:6.

«Последние пару лет мне трудно справляться с давлением на турнирах в Германии. Я невероятно нервничаю. В матче я и близко не показываю тот уровень, который есть на тренировках. Когда я нервничаю, я не так силен. Медленнее двигаюсь и играю. Это совокупность факторов. Я сам на себя давлю, а не кто-то со стороны», — приводит слова Зверева GA.de.

Также 26-летний теннисист не рассказал о целях на оставшуюся часть грунтового сезона на глиняных кортах.

«Я должен прийти в себя и подумать. Надеюсь, все будет как всегда. Здесь проигрываю в первом матче, а в Мадриде побеждаю. Прямо сейчас не хочется думать о защите очков», — сказал Зверев.