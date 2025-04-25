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Сегодня, 17:35

Зверев одержал уверенную победу во втором круге турнира в Мадриде

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил испанца Роберто Баутиста Агута во втором круге турнира в Мадриде.

Встреча длилась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

В третьем круге «мастерса» Зверев сыграет против победителя матча Нуну Боржеш (Португалия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 28).

Также в третий раунд турнира в Мадриде вышел американец Тэйлор Фритц, который обыграл Кристофера О`Коннелла из Австралии (6:1, 6:4). Следующим соперником Фритца станет француз Бенжамен Бонзи.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:2, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 3) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:1, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Тэйлор Фритц
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