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Александр Зверев — Стефанос Циципас: онлайн-трансляция матча «мастерса» в Париже

Зверев и Циципас встретятся в матче «мастерса» в Париже
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Александр Зверев.
Фото Global Look Press
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Александр Зверев из Германии и грек Стефанос Циципас встретятся в матче 1/4 финала «мастерса» в Париже в пятницу, 1 ноября. Игра начнется около 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию четвертьфинала Зверев — Циципас с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Зверев является третьей ракеткой мира. В предыдущих раундах парижского «мастерса» он победил Таллона Грикспура со счетом 7:6 (7:2), 6:3 и Артура Филса — 6:4, 3:6, 6:3.

Циципас находится на 11-м месте в мировом рейтинге ATP. В предыдущих матчах он победил Роберто Карбальеса Баэну — 4:6, 6:3, 6:3, Алехандро Табило — 6:3, 6:4 и Франсиско Чернундоло — 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Стефанос Циципас

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