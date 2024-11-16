Александр Зверев из Германии и Тэйлор Фритц из США проведут матч полуфинала Итогового турнира ATP в субботу, 16 ноября. Игра в Турине (Италия) начнется не ранее 16.30 по московскому времени.

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Вторая ракетка мира Зверев выиграл все три матча группы в двух сетах — против Андрея Рублева, Каспера Рууда и Карлоса Алькараса.

Пятый номер мирового рейтинга Фритц в своей группе в двух сетах победил Даниила Медведева и уступил Яннику Синнеру, а потом в трех партиях обыграл Алекса де Минаура.

Во втором полуфинале ATP Finals 2024 сыграют Синнер и Рууд. Этот матч начнется не ранее 22.30 мск 16 ноября. Финал Итогового турнира пройдет в воскресенье, 17 ноября.