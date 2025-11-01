Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

1 ноября, 20:19

Синнер разгромил Зверева в полуфинале «мастерса» в Париже, отдав немцу лишь один гейм

Янник Синнер.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира Янник Синнер победил третью ракетку мира Александра Зверева в полуфинале «мастерса» в Париже — 6:0, 6:1.

Матч длился 1 час и 2 минуты. Итальянец сделал 8 эйсов и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. У Зверева 2 подачи навылет и ни одного брейк-пойнта за всю игру.

В финале «мастерса» Синнер встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который ранее победил казахстанца Александра Бублика (7:6 (7:3), 6:4).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:0, 6:1

40

  • Marty Friedman

    аннигиляция

    01.11.2025

  • miker65

    Дружище, Зверь сегодня был ...Чебурашкой. А Медведь - это все-таки медведь. Из 8-ми видов только китайская Панда неагрессивная.

    01.11.2025

  • Gena34

    Медведев посмотрев результат этого матча подумал про себя,хорошо что не я)))

    01.11.2025

  • Zohr Vad

    Папа- что это было? Пропасть сынок! Огромная пропасть между 2й и 3ьей ракетками мира. А если отвечать взрослым, это полный пи....дец

    01.11.2025

  • Djin Ignatov

    Синер в очерелной раз просто молодец ! Разделал Зверева , скорее всего просто Уничтожил !

    01.11.2025

  • bussel61

    Не думаю, что Медведев слил бы с таким позорным счётом.

    01.11.2025

  • А Х

    Наверно, даже Даня бы пару геймов зацепил))

    01.11.2025

  • Алехандрохорс

    Саша, ты ради этого позора, обыграл Даню? Ну извини...

    01.11.2025

  • Nick

    Опять допинг

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    СпасибЫ. Я расслабился. "Предупреждать надо. Был неправ. Готов загладить. Искупить. Всё"

    01.11.2025

  • Skorz.

    Смотреть было нечего , комментировать , еще меньше . Увиденное , напоминало истязания средневековой инквизиции и обреченность приговоренного ( Синнеру, ничего не пожелаю . У него и так , все слишком хорошо . Звереву , после "синнеровской дыбы" вернутся морально здоровым в теннис !

    01.11.2025

  • Адекватный спартач

    Халтурите СЭ. А где же "разорвал, унизил, уничтожил,"... какое-то скромное "победил"

    01.11.2025

  • hant64

    Даня чуть больше геймов смог бы взять - 3, а то и 4 или 5. И это без хохмы.

    01.11.2025

  • hant64

    Ради Бога, отвечай. И за свой базар в том числе:grin: Даже прежде всего.

    01.11.2025

  • hant64

    belaruss, это я, натуральный хант. У нас сегодня с Черемисиным был уже небольшой баттл)). А это его отголоски.

    01.11.2025

  • igor1972

    Избиение младенца. Синнер был монструозен, каналья

    01.11.2025

  • hant64

    Дима, не очень сложно на никнейм нажать, прежде чем что-то написать - я с 2011 года, ублюдок - с мая 2025. Но если ты пишешь всегда с мобилы, там, наверное, это сложнее проверять - я с компа, поэтому точно не знаю, сложно или нет на аватарку нажимать в мобильной версии СЭ. Я с мобилы за 14 лет три сообщения сюда написал всего, и не захожу на СЭ с телефона.

    01.11.2025

  • Черемисин57

    Еще раз тебе повторяю, будешь хамить- получишь ответ! Я тебя не обзывал!!

    01.11.2025

  • hant64

    Ты же сегодня написал мне всякой херни, что-то ты не очень в руках себя держал. Какие-то приказы я тут буду отдавать, бред какой-то нёс. А про ставку ты сам вчера сказал, я тебя за язык не тянул.

    01.11.2025

  • belaruss

    неужели непонятно,что какой то ублюдок под чужим ником несёт всякую ахинею

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Все согласны.))

    01.11.2025

  • hant64

    Да его, похоже, отец заставил. Вот кто мерзкое существо. Миша то был за то, чтобы Сане сняться.

    01.11.2025

  • Черемисин57

    хант, держи себя в руках! Какое твоё дело- ставил я или нет!! И сколько!!! Я же тебя не называю нехорошими словами или ты этого желаешь?

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да как вас распознать-то?! Товарный знак получи, что ли...

    01.11.2025

  • hant64

    Дима, ты опять ублюдка поощряешь?

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Меркантильно мерзкий немец. Маны, маны, маны, маны...

    01.11.2025

  • rusfеd 2.0

    Хорошо, что Медведев вчера проиграл. В хорошей достойной борьбе. Такое унижение как сегодня ему даром не нужно )

    01.11.2025

  • hant64

    Надеюсь, у тебя хватило ума поставить на Зверева не полпенсии, а сто рублей. Или вообще не ставил, фуфлогон?

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Следующий - канадец, выигравший тарелку. Три сета в финале не сыграют. Хотите пари?

    01.11.2025

  • hant64

    Комментатор всю игру недоумевал (смотрел со звуком в виде исключения), почему Зверев не снимается? Плохо, что человек не понимает разницы между 154 тысячами евро за четвертушку, и 282 за полуфинал. Наверное, для этого комментатора 128 тысяч евриков, заработанные за час с небольшим, плёвые деньги. А снимись Зверев, и, если ему не засчитают снятие по травме - уехали денежки мимо кассы.

    01.11.2025

  • Черемисин57

    Да уж, жёстко поимел итальянец Зверева! Это был не Зверев, а какой-то Плюшевый...!! Джин Игнатов, ты всё хотел проверить Медведева Синнером!!! Вот тебе наглядный пример, что было бы с Медведевым в этом матче!

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Забрало упало...

    01.11.2025

  • hаnt64

    Как обычно, в заднице!

    01.11.2025

  • hаnt64

    И не стыдно Сашке так бездарно проигрывать? Снимался бы лучше, чем выглядеть импотентом!

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Так и выигрывает титулы, собака.)) Только Алькарас! Только победа!!

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Показательная порка. Сашка вчера свой парижский финал сыграл. Сегодня вместо него тень на корте появилась.

    01.11.2025

  • fonkom

    Халявщик Синнер. Даня вчера все силы отнял у Зверева)

    01.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Бегемот белорусский где ?

    01.11.2025

  • belaruss

    почти уверен, что будь сегодня в полуфинале Даня, то результат был бы аналогичный, уж слишком много сил было затрачено Сашей во вчерашнем затянувшемся до ночи матче

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Александр Зверев (теннис)
    Янник Синнер
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
    Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»
    Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
    Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
    Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
    Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
    Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя