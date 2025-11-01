Синнер разгромил Зверева в полуфинале «мастерса» в Париже, отдав немцу лишь один гейм

Вторая ракетка мира Янник Синнер победил третью ракетку мира Александра Зверева в полуфинале «мастерса» в Париже — 6:0, 6:1. Матч длился 1 час и 2 минуты. Итальянец сделал 8 эйсов и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. У Зверева 2 подачи навылет и ни одного брейк-пойнта за всю игру. В финале «мастерса» Синнер встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который ранее победил казахстанца Александра Бублика (7:6 (7:3), 6:4). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:0, 6:1

