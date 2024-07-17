Зверев вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Сегодня, 17:09
Немец Александр Зверев победил нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге турнира в Гамбурге — 6:2, 6:2.
Матч длился 1 час 18 минут. 4-я ракетка мира Зверев реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов.
Зверев во втором круге встретится с французом Юго Гастоном.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg Open
Призовой фонд 1 891 995 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 1) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — 6:2, 6:2
Лучано Дардери (Италия, 7) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 2:6, 6:3