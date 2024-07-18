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Сегодня, 22:24

Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев победил француза Юго Гастона во втором круге турнира в Гамбурге — 4:6, 6:2, 7:5.

Матч длился 2 часа 38 минут. Зверев за игру сделал 8 эйсов и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. У Гастона — 4 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

Зверев вышел в четвертьфинал и встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 1 891 995 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Юго Гастон (Франция) — 4:6, 6:2, 7:5

Чжан Чжичжэнь (Китай, 8) — Флавио Коболли (Италия) — 6:1, 7:6 (7:5)

Артур Филс (Франция, 5) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (7:3), 6:2

Александр Зверев (теннис)
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