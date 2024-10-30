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Сегодня, 15:44

Медведев на тай-брейке уступил Попырину во втором круге «мастерса» в Париже

Даниил Медведев.
Фото AFP
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Австралии Алексею Попырину в матче второго круга «мастерса» в Париже — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Попырин 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. У Медведева 11 эйсов, 14 двойных и 4 реализованных брейка из 13.

В третьем круге соревнований 25-летний Попырин встретится с победителем матча Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) — Карен Хачанов (Россия).

Даниил Медведев

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