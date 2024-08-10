Димитров проиграл Попырину в третьем круге «мастерса» в Монреале

Болгарин Григор Димитров вылетел из турнира серии ATP 1000 в Монреале.

В третьем круге 10-я ракетка мира проиграл австралийцу Алексею Попырину в трех сетах — 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Матч длился 2 часа 38 минут.

Попырин вышел в четвертьфинал «мастерса» в Канаде и встретится с победителем матча Артур Риндеркнеш (Франция, Q) — Хуберт Хуркач (Польша, 4).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Алексей Попырин (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 7) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3