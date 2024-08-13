Попырин — о победе над Рублевым в финале Монреаля-2024: «Для меня это значит очень многое»

Австралиец Алексей Попырин поделился эмоциями после победы над россиянином Андреем Рублевым в финале «мастерса» в Монреале.

«Для меня это значит очень многое. После такой тяжелой работы, которую я проделал за все эти годы. После стольких жертв, на которые я пошел. Не только я — моя семья, девушка, моя команда, все вокруг меня. Они пожертвовали своими жизнями ради меня. Поэтому победить ради них — это потрясающе», — цитирует теннисиста пресс-служба ATP.

Попырин в третий раз стал победителем турнира ATP. В 2021 году он выиграл турнир в Сингапуре, а в 2023-м стал победителем турнира в Умаге.