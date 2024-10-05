Попырин вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 11:09
Австралиец Алексей Попырин победил серба Миомира Кецмановича во втором круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 6:3, 6:2.
Матч длился 1 час 3 минуты. Попырин сделал 13 эйсов и реализовал 3 из 3 брейк-пойнтов.
24-я ракетка мира в третьем круге «мастерса» встретится с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария, 9).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алексей Попырин (Австралия, 20) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 6:2