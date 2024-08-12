Рублев сыграет с Попыриным в финале «мастерса» в Монреале

Австралиец Алексей Попырин обыграл американца Себастьяна Корду в полуфинале турнира серии ATP 1000 в Монреале — 7:6 (7:0), 6:3.

Матч длился 1 час 33 минуты.

62-я ракетка мира вышел в финал «мастерса» и встретится с россиянином Андреем Рублевым. Матч пройдет в ночь на 13 августа. Начало — в 2.30 мск.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Алексей Попырин (Австралия) — Себастьян Корда (США) — 7:6 (7:0), 6:3