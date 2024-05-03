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Сегодня, 11:28

Селиваненко о травме Медведева: «Играть в полную силу уже не получалось»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал снятие Даниила Медведева из-за травмы с турнира в Мадриде.

«В какой-то момент стало понятно, что у него что-то произошло с мышцей и дальше играть в полную силу уже не получится. Пока не будет результатов снимков, нет смысла заниматься рассуждениями о том, насколько это серьезная травма», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев не смог доиграть матч с чехом Иржи Легечкой в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Мадриде. Четвертая ракетка мира снялся после первого сета, в котором уступил со счетом 4:6. По ходу партии россиянин брал медицинский тайм-аут.

Софья Грецкая

Теннис
Даниил Медведев
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Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведев снялся с матча против Легечки в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде
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Медведев снялся с матча против Легечки в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде