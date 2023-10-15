Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:39

Селиваненко — о поражении Рублева: «Он показал отличный теннис и был в одном мяче от титула»

Селиваненко отреагировал на поражение Рублева в матче против Хуркача в финале турнира в Шанхае
Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева в матче против поляка Хуберта Хуркача в финале турнира ATP серии «мастерс», который прошел в Шанхае — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

«Андрей в Шанхае показал на протяжении всего турнира отличный теннис и был в одном мяче от титула, — сказал Селиваненко «СЭ». — Сегодня был равный матч двух равных высококлассных соперников, в котором все решили буквально пара мячей и секундная потеря концентрации Андреем на тай-брейке в решающем сете».

Также Селиваненко оценил результаты Андрея Рублева в нынешнем сезоне.

«Андрей проводит отличный сезон, но теннис есть теннис. Всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Но в целом, можно сказать что для Андрея это отличный сезон», — добавил Селиваненко.

Рублев проиграл 4-й финал в этом году. Ранее он не уступил в матче за титул на турнире в Дубай, Бане-Лука и Галле. Предыдущим антирекордом теннисиста были 3 проигранных финала в 2021 году — в финалах Монте-Карло, Галле и Цинциннати.

Теннис
Андрей Рублев
1
Обсудить
Читайте также
Петросян лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Уфе
Тим Цзю победил Мендосу решением. Пусть вас не обманывают эти 12 раундов — бой превратился в избиение
Украина признала недостаточность поставляемого Западом объема ПВО
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина — о поражении Рублева: «Для Андрея были важны победы, которые он одержал на протяжении турнира»