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Сегодня, 20:50

Селиваненко прокомментировал выход Медведева в финал турнира в Роттердаме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о победе Даниила Медведева над Григором Димитровым в полуфинале турнира в Роттердаме.

«Даниил продолжил серию уверенных побед. Также, как и во вчерашнем матче, Даниилу удалось сделать ранние брейки в обоих сетах и дальше спокойно держать преимущество, продемонстрировав весь свой технический и тактический арсенал.

С каким соперником финал будет интереснее? Смотря для какой аудитории. Для зрителей в Роттердаме матч скорее с местным игроком, для международной, наверное, с Янником. Но в принципе для теннисного болельщика любой из возможных вариантов обещает отличный финал для отмечающего свой 50-летний юбилей турнира», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

За титул турнира в Роттердаме 27-летний россиянин поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

 
Даниил Медведев. Медведев вернулся? Он в первом финале с октября!

 

Источник: РБ Спорт
Теннис
Даниил Медведев
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