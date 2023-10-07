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Сегодня, 11:48

Селиваненко считает, что Медведев одолел Гарина на классе: «Он со свежими силами играет на своем привычном уровне»

Селиваненко считает, что Медведев одолел Гарина на классе
Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над чилийцем Кристианом Гариным (6:3, 6:3) во втором круге «мастерса» в Шанхае.

«Даниил сегодня выиграл в спокойном академическом стиле, переиграв соперника на классе. И в Пекине, и в Шанхае Даниил играет в свою игру, визуально видно, что взяв паузу после длинной североамериканской сети, он со свежими силами и эмоциями играет на своем привычном уровне», — сказал Селиваненко «СЭ».

В третьем круге турнира Медведев сыграет с Себастьяном Кордой (США).

Теннис
Даниил Медведев
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