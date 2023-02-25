Селиваненко о матче Медведев — Маррей: «Эта встреча стала по сути поединком двух «гроссмейстеров тенниса»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на турнире АТР в Дохе.

«Победив на втором подряд турнире Даниил возвращается в гонку за лидерство в мировом теннисе. Этот матч стал по сути поединком двух «гроссмейстеров тенниса», в котором Даниил оказался сильнее, сделав в каждом сете на один брейк больше. В чем Даниил прибавил? На таком уровне скорее речь идет о внутренней уверенности в себе и устойчивости. Все лидеры совершенствуются в различных компонентах игры, но результат дает все в комплексе», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

В финале Медведев переиграл в двух сетах британца Энди Маррея — 6:4, 6:4. Этот титул стал вторым подряд для россиянина — на прошлой неделе он выиграл турнир АТР-500 в Роттердаме.