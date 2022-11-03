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Сегодня, 23:19

Селиваненко: «Джокович владел инициативой и превосходил Хачанова по всем основным показателям»

Селиваненко прокомментировал поражение Хачанова от Джоковича на «Мастерсе» в Париже
Анна Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Карена Хачанова от Новака Джоковича на «Мастерсе» в Париже.

«Новак показал свою привычную чемпионскую игру, ну а Карен не смог противопоставить такому теннису что-либо со своей стороны. Результат в принципе отражает превосходство Новака. Нельзя сказать, что Карен сейчас не в форме, но в сегодняшнем матче, особенно во втором сете, ему не удалось использовать свои сильные стороны. Новак владел инициативой и превосходил Карена по всем основным показателям», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Хачанов проиграл Джоковичу в третьем круге «Мастерса» в Париже со счетом 4:6, 1:6. В четвертьфинале турнира сербский теннисист сыграет с Лоренцо Музетти из Италии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-dzhokovich-prevoshodil-hachanova-po-vsem-osnovny-m-pokazatelyam/
Теннис
Карен Хачанов
Новак Джокович
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