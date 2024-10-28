Черундоло сыграет с Рублевым во втором круге «мастерса» в Париже

Сегодня, 17:14
Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло побелил француза Кантена Алиса на старте турнира в Париже.
Встреча длилась 1 час 30 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу аргентинца.
Во втором круге «мастерса» Черундоло сыграет против россиянина Андрея Рублева, который получил шестой номер «посева» в турнире.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Кантен Алис (Франция, Q) — 7:6 (7:5), 6:3