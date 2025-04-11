Алькарас победил Филса и вышел в полуфинал «мастерса» в Монте-Карло

Испанец Карлос Алькарас стал полуфиналистом турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

В четвертьфинале третья ракетка мира обыграл 12-ю ракетку француза Артура Филса со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Матч длился 2 часа 26 минут.

За игру Алькарас сделал 3 эйса, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. У Филса — 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Алькарас в полуфинале сыграет с испанцем Алехандро Давидович Фокиной.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Артур Филс (Франция, 12) — 4:6, 7:5, 6:3