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29 октября, 22:42

Алькарас вышел в третий круг «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас победил чилийца Николаса Харри во втором круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 7:5, 6:1.

Матч длился 1 час 29 минут. Вторая ракетка мира за игру сделал 8 эйсов и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов.

Алькарас вышел в третий круг и встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Маркос Гирон (США).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Николас Харри (Чили) — 7:5, 6:1

Карлос Алькарас

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