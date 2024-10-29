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Сегодня, 20:00

Карлос Алькарас — Николас Харри: смотреть трансляцию матча «мастерса» в Париже

Алькарас сыграет с Харри в 1/16 финала «мастерса» в Париже 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Карлос Алькарас и чилиец Николас Харри скрестят ракетки во 2-м круге «мастерса» в Париже во вторник, 29 октября. Матч начнется после 21.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Алькарас — Харри с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

21-летний Алькарас — 1-я ракетка мира. 29-летний Харри занимает 37-е место в рейтинге ATP.

Турнир серии «мастерс» в Париже состоится с 28 октября по 3 ноября. «Тысячник» проходит на крытых хардовых кортах дворца спорта «Аккорхотелс Арена».

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Теннис
Карлос Алькарас

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