Алькарас сыграет с Харри в 1/16 финала «мастерса» в Париже 29 октября

Испанский теннисист Карлос Алькарас и чилиец Николас Харри скрестят ракетки во 2-м круге «мастерса» в Париже во вторник, 29 октября. Матч начнется после 21.00 по московскому времени.

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21-летний Алькарас — 1-я ракетка мира. 29-летний Харри занимает 37-е место в рейтинге ATP.

Турнир серии «мастерс» в Париже состоится с 28 октября по 3 ноября. «Тысячник» проходит на крытых хардовых кортах дворца спорта «Аккорхотелс Арена».

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