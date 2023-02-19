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Сегодня, 01:44

Алькарас и Норри сыграют в финале турнира в Буэнос-Айресе

Сергей Разин
корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе обыграл соотечественника Барнабе Сапату Миральеса со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету второй ракетки мира три эйса и пять реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале турнира Алькарас встретится с британцем Кэмероном Норри, который ранее обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 626 595 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:2, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Хуан Пабло Варильяс (Перу, Q) — 7:6 (7:5), 6:4

Карлос Алькарас
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