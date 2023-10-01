Алькарас и Рууд вышли в четвертьфинал турнира в Пекине

Сегодня, 12:55
Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира ATP в Пекине, обыграв аргентинца Томаса Мартина (1:6, 7:5, 7:6 (9:7). Встреча длилась 2 часа 59 минут и завершился победой Рууда на тай-брейке.
В четвертьфинале норвежец сыграет против Карлоса Алькараса, который во втором круге обыграл итальянца Лоренцо Музетти — 6:2. 6:2.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 1:6, 7:5, 7:6 (9:7)
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:2, 6:2