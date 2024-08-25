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Сегодня, 17:08

Алькарас — о допинговой ситуации Синнера: «Я верю в чистый спорт»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на историю с допинговым делом первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Для него это, безусловно, трудный момент. Это сложно. Но что я могу сказать? Мне трудно высказаться на английском, но я пытаюсь. Я верю в чистый спорт, но убежден, что есть много вещей, о которых мы не знаем, — внутри команды и в целом. Но если они позволяют Яннику продолжать играть, это не просто так. Они сказали, что он невиновен. Так что это все, что я знаю и могу сказать», — приводит Tennis Infinity слова Алькараса.

Тренер Умберто Феррара и&nbsp;Янник Синнер. «Я не сделал ничего плохого». Синнер уволил тренеров, «заразивших» его допингом

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако впоследствии спортсмен был оправдан. Несмотря на оправдание, итальянец лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

После скандала с допингом Синнер уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/alcaraz-says-there-are-a-lot-of-things-we-dont-know-in-sinner-doping-story
Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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