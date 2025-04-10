Алькарас: «Альтмайер — хороший игрок на грунте. Мне пришлось тяжело»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над немцем Даниэлем Альтмайером (6:3, 6:1) в третьем круге турнира в Монте-Карло.

«Честно говоря, пришлось тяжело. Дани отлично играет. Он хороший игрок на грунте — у него много топ-спинов и он хорош физически. Счет не отображает того, как трудно мне было, особенно в первом сете.

Было здорово немного отдохнуть перед новыми мячами, это помогло мне на подаче. Во втором сете я смог быть собой — играть агрессивно и реализовать свои шансы», — сказал Алькарас после игры.

За выход в полуфинал Алькарас сыграет с французом Артуром Филсом.