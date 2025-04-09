Алькарас — о любимом покрытии: «Поставлю грунт на первое место»

3-я ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своем любимом покрытии после победы над Франсиско Черундоло во втором круге «мастерса» в Монте-Карло (3:6, 6:0, 6:1).

«Наверное, до этого момента я всегда говорил, что грунт стоит для меня на втором месте, а я предпочитаю хард. Сейчас не знаю. Думаю, сейчас поставлю грунт на первое место. Я скучал по грунтовому сезону, не играл на грунте с Олимпиады. Мне нравится этот отрезок сезона, нравится смотреть матчи на грунте, нравится играть самому. Я вырос, выступая на этом покрытии. Поставлю его на первое место», — сказал теннисист в интервью на корте после матча.

В третьем круге 21-летний испанец встретится с немцем Даниэлем Альтмайером.