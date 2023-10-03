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Сегодня, 20:09

Алькарас назвал причины поражения от Синнера на турнире в Пекине

Алина Савинова
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Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира в Пекине.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу итальянского теннисиста.

«Очевидно, что он играл в теннис на великолепном уровне, это заставило меня немного изменить свою игру. Я не мог делать то, что делаю всегда, пытался играть глубже, но не смог. Я пробовал играть по другой тактике, но и здесь не получилось. Это еще одна вещь, которой мне придется научиться, если я хочу победить Янника. Затем, во втором сете, я был морально не в себе, слишком много жаловался — это действительно мешает играть на своем лучшем уровне. Вот что произошло», — приводит Tennis World слова Алькараса.

В финале турнира в Пекине Синнер сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее одержал победу над немцем Александром Зверевым. Матч пройдет 4 октября и начнется в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/ATP_Tennis/138316/carlos-alcaraz-confesses-what-went-wrong-in-beijing-loss-to-jannik-sinner-/
Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
0
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