Алькарас обратился к футболисткам сборной Испании после выхода в финал турнира в Цинциннати

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в финал турнира в Цинциннати (США) оставил на телевизионной камере слова поддержки футболисткам сборной Испании. «Вперед, девушки! Победы на чемпионате, и да здравствует Испания!» — написал Алькарас. Сборная Испании вышла в финал женского чемпионата мира — 2023. В заключительном матче «красная фурия» сыграет с командой Англии. Игра пройдет 20 августа и начнется в 13.00 мск.