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Сегодня, 21:27

Алькарас обыграл Боржеша и вышел в третий круг турнира в Барселоне

Мария Гусева
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира категории ATP в Барселоне (Испания).

В матче второго круга он обыграл португальца Нуну Боржеша — 6:3, 6:1.

В третьем круге соперником Алькараса станет его соотечественник Роберто Баутиста Агут, который обыграл Бернабе Сапату Миральеса (6:2, 6:2).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:1

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 10) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 6:3

Роберто Баутиста Агут (Испания, 13) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:2, 6:2

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Фрэнсис Тиафо (США, 5) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:4

Теннис
Карлос Алькарас
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