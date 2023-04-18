Алькарас обыграл Боржеша и вышел в третий круг турнира в Барселоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира категории ATP в Барселоне (Испания). В матче второго круга он обыграл португальца Нуну Боржеша — 6:3, 6:1. В третьем круге соперником Алькараса станет его соотечественник Роберто Баутиста Агут, который обыграл Бернабе Сапату Миральеса (6:2, 6:2). Барселона (Испания) Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell Призовой фонд 2 722 480 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Карлос Алькарас (Испания, 1) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:1 Алехандро Давидович Фокина (Испания, 10) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 6:3 Роберто Баутиста Агут (Испания, 13) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:2, 6:2 Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Фрэнсис Тиафо (США, 5) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:4