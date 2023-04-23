Алькарас обыграл Циципаса в финале турнира в Барселоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира ATP в Барселоне (Испания) — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Алькарас сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Циципаса 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Для 19-летнего Алькараса этот титул стал девятым в карьере.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:3, 6:4