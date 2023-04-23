Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:34

Алькарас обыграл Циципаса в финале турнира в Барселоне

Мария Гусева
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира ATP в Барселоне (Испания) — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Алькарас сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Циципаса 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Для 19-летнего Алькараса этот титул стал девятым в карьере.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:3, 6:4

Теннис
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
1
Обсудить
Читайте также
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина о поражении Рублева в финале турнира в Боснии и Герцеговине: «Андрею не хватило сил и свежести»