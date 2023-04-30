Алькарас обыграл Димитрова и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертый круг турнира ATP в Мадриде (Испания).

В матче третьего круга он обыграл Григора Димитрова из Болгарии — 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Алькарас сделал 3 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Димитрова 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В 1/8 финала турнира Алькарас сыграет против немца Александра Зверева.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария, 26) — 6:2, 7:5