Алькарас обыграл Димитрова и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Сегодня, 22:51
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертый круг турнира ATP в Мадриде (Испания).
В матче третьего круга он обыграл Григора Димитрова из Болгарии — 6:2, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Алькарас сделал 3 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Димитрова 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В 1/8 финала турнира Алькарас сыграет против немца Александра Зверева.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария, 26) — 6:2, 7:5